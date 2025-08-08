Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze bewirbt sich als CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026. Er muss noch viel Überzeugungsarbeit leisten.

Lange hat er es offengehalten, jetzt steht es fest: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt zur Landtagswahl 2026 nicht mehr als Spitzenkandidat an. Viele in der Union hatten gehofft, dass der 71-Jährige erneut als Spitzenmann ins Rennen geht und eine Wahl gewinnt, die als richtungsweisend gilt.