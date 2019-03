Bei einer Personenkontrolle am Hauptbahnhof kam die Polizei zwei Straftäterinnen auf die Spur.

Halle l Zwei Frauen (24,27) sind in Halle am Dienstag nur knapp dem Gefängnis entgangen. Wie die Bundespolizei berichtet, stellte sich bei den Personenkontrollen am Hauptbahnhof heraus, dass gegen beide Haftbefehl ergangen war. Die 24-Jährige hatte eine Geldstrafe wegen Erschleichungen von Leistungen nie gezahlt hatte.

Die 27-Jährige war wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe verurteilt worden und hatte die Strafe ebenfalls nie beglichen. Die Frauen waren am Dienstag jedoch kurzfristig in der Lage, die Strafen zu bezahlen und entgingen so dem Knast.