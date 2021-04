"Nehmt den Wessis das Kommando" - Linke provoziert mit Plakat

Magdeburg. Politiker von CDU, SPD und Grünen äußern ihr Unverständnis. Die Linke verteidigt den Slogan.

Der frühere SPD-Landesvorsitzende Burkhard Lischka (SPD) twitterte: „So mit das bekloppteste Plakat, das ich je gesehen habe. Die Not muss sehr, sehr groß sein bei den Linken.“ SPD-Landeschef Andreas Schmidt twitterte: „Von 2,2 Millionen Sachsen-Anhaltern sind schätzungsweise 300.000 in der alten Bundesrepublik geboren. Weitere 500.000 sind nach 1989 im vereinigten Deutschland geboren. Wir alle leben hier, gehen gemeinsam in die Zukunft.“

CDU-Landeschef Sven Schulze verwies darauf, dass Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow als einziger Regierungschef der Linken aus dem Westen komme. Sachsen-Anhalts Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Jan Korte, stammt aus Niedersachsen. Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung nennt die Plakatkampagne „unverhältnismäßig, spaltend und beschämend“.

So mit das bekloppteste Plakat, das ich je gesehen habe. Wer ist gemeint? Bodo Ramelow? Wer ist der Hund? Wer das Mädchen? Die Not muss sehr, sehr groß sein, bei der Linken.🤔 pic.twitter.com/X3GeFTg12x — Burkhard Lischka (@LischkaB) April 24, 2021

Grünen-Spitzenkandidatin Cornelia Lüddemann schrieb: „Das erschüttert mich wirklich. Ich dachte, alle Menschen sind grundsätzlich gleich, und es kommt auf Wollen und Werte an. Sehr enttäuschend." Daniel Mouratidis (Grüne, stellvertretender Regierungssprecher) twitterte: „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit de Luxe. Ist die Linkspartei in Sachsen-Anhalt auf Wagenknechts Querfront-Niveau eingeschwenkt?“ Der Landtagsabgeordnete Olaf Meister: „Menschen nach Herkunft diskriminieren - ich hätte nicht gedacht, dass diese Grenze überschritten wird.“

Auch in der Linken gibt es auch Kritik am Plakat. Katja Müller, Vorsitzende der Linken im Stadtrat in Halle, schrieb auf Twitter, das Plakat mache sie ziemlich wütend. „Überdies überlege ich, ob ich die Botschaft unfassbar finde oder sie mir einfach nur zu doof ist."

Die Linke hat für Sonntag ein Statement von Spitzenkandidatin Eva von Angern und Landeschef Stefan Gebhardt angekündigt.

Laut einer MDR-Umfrage würde die Linke 12 Prozent erreichen, wenn nächsten Sonntag gewählt werden würde. Verglichen mit der Landtagswahl 2016 wären das 4,3 Prozent weniger.