15.000 Euro Schmerzensgeld wegen Quarantäne? So urteilt Magdeburger Gericht

Eine Familie war nach positivem Corona-Test von der Stadt Magdeburg in Quarantäne geschickt worden. Der Fall beschäftigt seitdem die Justiz.

Das Landgericht in Magdeburg.

Magdeburg - Die 10. Zivilkammer am Landgericht Magdeburg hat das Urteil im Falle der Quarantäne-Klage einer Magdeburger Familie gesprochen. Was sich bereits bei der mündlichen Verhandlung im November 2021 abgezeichnet hatte, bestätigte Richter Marc Flotho am Dienstag. Er wies die Klage ab.

Die Familie hatte von der Landeshauptstadt 15.000 Euro Schmerzensgeld verlangt, weil sie der Meinung war, dass über sie nach einem positiven Corona-Test zu Unrecht Quarantäne verhängt worden war. Sie war symptomfrei gewesen.

Die Kläger müssen die Kosten des Verfahrens tragen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie beim Oberlandesgericht in Berufung gehen