  Kostenfalle Altersheim: 2.700 Euro im Monat fürs Pflegeheim: Eigenanteil in Sachsen-Anhalt erreicht neue Rekordhöhe

Heimbewohner in Sachsen-Anhalt müssen im ersten Jahr inzwischen mehr als 2.700 Euro monatlich zuzahlen. Für Abhilfe nehmen die Kassen das Land in die Pflicht. Das wiederum zeigt auf den Bund - und bringt eine Vollversicherung ins Gespräch.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 22.01.2026, 17:37
Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD): „Der Bund muss liefern, damit Pflegefälle nicht zur Armutsfalle werden.“ picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg - Rund 28.000 Sachsen-Anhalter sind auf Pflege in einem Heim angewiesen. 2026 müssen sie erneut deutlich tiefer in die Tasche greifen, um ihre Eigenanteile zahlen zu können.