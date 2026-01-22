Kostenfalle Altersheim 2.700 Euro im Monat fürs Pflegeheim: Eigenanteil in Sachsen-Anhalt erreicht neue Rekordhöhe
Heimbewohner in Sachsen-Anhalt müssen im ersten Jahr inzwischen mehr als 2.700 Euro monatlich zuzahlen. Für Abhilfe nehmen die Kassen das Land in die Pflicht. Das wiederum zeigt auf den Bund - und bringt eine Vollversicherung ins Gespräch.
Aktualisiert: 22.01.2026, 17:37
Magdeburg - Rund 28.000 Sachsen-Anhalter sind auf Pflege in einem Heim angewiesen. 2026 müssen sie erneut deutlich tiefer in die Tasche greifen, um ihre Eigenanteile zahlen zu können.