Kostenfalle Altersheim 2.700 Euro im Monat fürs Pflegeheim: Eigenanteil in Sachsen-Anhalt erreicht neue Rekordhöhe

Heimbewohner in Sachsen-Anhalt müssen im ersten Jahr inzwischen mehr als 2.700 Euro monatlich zuzahlen. Für Abhilfe nehmen die Kassen das Land in die Pflicht. Das wiederum zeigt auf den Bund - und bringt eine Vollversicherung ins Gespräch.