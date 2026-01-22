Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) gelten aktuell in Sachsen-Anhalt Hunderte Pistolen, Revolver und Jagdgewehre als gestohlen . Nach ihnen wird gefahndet. Die meisten verschwanden bei Einbrüchen.

Magdeburg. - Sachsen-Anhalts Polizei fahndet aktuell nach mehr als 1.100 erlaubnispflichtigen verschwundenen Schusswaffen. Diese sind nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in einer bundesweiten Datenbank Inpol zur Fahndung ausgeschrieben. Neben insgesamt 680 Revolver und Pistolen sucht die Polizei unter anderem auch sechs Maschinenpistolen, knapp 300 Gewehre und 150 Jagdgewehre.