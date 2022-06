370 Polizisten stürmen bei Großrazzia gegen Schleuserring ein Hotel in Wolfen

Die Polizeiwagen vor dem Hotel in der Altstadt von Wolfen.

Magdeburg/Wolfen - In Kolonne fahren die Einsatzwagen der Landesbereitschafts- und Bundespolizei sowie anderer Einheiten gegen 8 Uhr mitten in Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) an einem Hotel vor. Die Beamten stürmen die Zimmer des fünfgeschossigen Gebäudes. Sie kontrollieren die Ausweise mehrerer Dutzend Ausländer und nehmen alle Daten auf. Spätere Vernehmungen ziehen sich hin, weil erst ein Dolmetscher alles übersetzen muss.