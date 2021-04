714 neue Corona-Fälle wurden am Samstag in Sachsen-Anhalt registriert

Am 10. April stieg die 7-Tage Inzidenz in Sachsen-Anhalt auf 165,03. 61 dieser Covid-Patienten werden beatmet.

Magdeburg (vs). 714 neue Corona-Infektionen meldet das Sozialministerium am 10. April in Sachsen-Anhalt. Es sind 20 Sterbefälle (LK Altmarkkreis Salzwedel (2), LK Anhalt-Bitterfeld (1), LK Burgenlandkreis (11), LK Saalekreis (2), LK Salzlandkreis (1), LK Stendal (1), SK Halle (2)) dazugekommen.

Die Neuinfektionen verteilen sich folgendermaßen:

Altmarkkreis Salzwedel 19

Anhalt-Bitterfeld 36

Börde 51

Burgenlandkreis 79

Landkreis Harz 55

Jerichower Land 8

Mansfeld-Südharz 40

Saalekreis 94

Salzlandkreis 70

Stendal 45

Wittenberg 59

Dessau-Rosslau 14

Halle 109

Magdeburg 35

Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 78.900. 69.502 Personen gelten als genesen.

Derzeit sind 129 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 61 dieser Patienten werden beatmet.