Ab Mittwoch drohen Pflegern und Ärzten in Sachsen-Anhalt Bußgelder und Rauswurf

Laut Umfragen sind 15 Prozent der Pfleger, Krankenschwestern und Ärzte in Sachsen-Anhalt noch nicht geimpft. Das sind etwa 11 000 Mitarbeiter. Daran hat sich auch mit dem neuen Impfstoff Novavax kaum etwas geändert. Bislang ließen sich erst 718 Menschen in Sachsen-Anhalt mit diesem "Totimpfstoff" immunisieren.

Magdeburg - Bis zum nächsten Dienstag müssen in Sachsen-Anhalt mehr als 75.000 Mitarbeiter in der Pflege und dem Gesundheitswesen ihrem Arbeitgeber eine Corona-Impfbescheinigung vorlegen. Betroffen sind etwa 65.000 Pfleger, Schwestern und Mitarbeiter in Heimen, Ambulanzen und Kliniken sowie landesweit etwa 11.000 Ärztinnen und Ärzte. Am Tag darauf, den 16. März, greift die vom Bundestag beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht.