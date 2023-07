Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Markus Gründel ist mit seinem E-Scooter in der Magdeburger Innenstadt von der Arbeit auf dem Weg nach Hause. Für die vier Kilometer tauscht der 34-Jährige in der Stadt sein Auto lieber mit dem Mini-Flitzer ein. Doch dieses Mal gerät er in die Verkehrskontrolle von Polizeioberkommissar Steffen Schidlauske und seinem Team. Der Beamte will die Pflichtversicherung und die Technik überprüfen. Dazu sieht er sich den kleinen Computer am Gerät näher an. Denn zugelassen sind die Mini-Flitzer in Deutschland nur bis 20 km/h. „Viele haben aber leider mehr auf dem Tacho. Es ist sehr einfach diese Fahrzeuge zu manipulieren“, sagt er. Anweisungen dazu gebe es zum Teil auch im Internet.