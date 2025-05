Magdeburg. - Jörg Lehmann, Geschäftsführer vom „First-Reisebüro“ in Wernigerodesagt, dass „der eine oder andere Bedenken hat, in die USA zu reisen“. Einen gravierenden Rückgang bei den Übersee-Nachfragen sehe er allerdings nicht. „Das liegt sicherlich auch daran, dass viele meiner Kunden ihren Sommerurlaub langfristig im Voraus geplant und gebucht haben.“ Er weise aber USA-Touristen in spe darauf hin, die geforderten Antworten in der ESTA-Registrierung wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. „Wichtig ist zudem, dass es sich dabei um ein Vorabvisum handelt. Die letzte Entscheidung fällt bei der Einreise.“

