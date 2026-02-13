Vorliegende Dokumente belegen, dass die Ehefrau eines führenden AfD-Landtagsabgeordneten bei dessen Fraktionskollegen angestellt ist.

Neuer Vertrag in der Filzaffäre von Sachsen-Anhalts AfD aufgetaucht

Magdeburg - In den letzten Tagen war publik geworden, dass AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt in Größenordnungen Familienmitglieder anderer AfD-Abgeordneter auf Staatskosten beschäftigen. Fast täglich kommen neue Überkreuz-Verträge ans Licht.