Ameos-Chef im Interview: „Kleine Fallzahlen können wir uns nicht mehr leisten“

Mit 4000 Beschäftigten in 18 Einrichtungen ist die Ameos-Gruppe einer der größten privaten Klinikbetreiber in Sachsen-Anhalt. Im Volksstimme-Interview mit spricht Vorstandschef Axel Paeger über die Lage der Kliniken in der Pandemie, die Omikron-Welle und die Zukunft der Krankenhauslandschaft.

Magdeburg - Herr Paeger, wir stehen in Sachsen-Anhalt am Beginn der Omikron-Welle. Zuletzt zog angesichts der Meldungen zur Gefährlichkeit der Variante etwas Sorglosigkeit in die Debatte ein. Droht es nochmal kritisch zu werden in den Kliniken?