Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind viele Fragen offen. Der Prozess soll Antworten finden. Vieles deutet auf ein persönliches Rachemotiv hin – auch politische Beweggründe sind nicht ausgeschlossen.

"Warum soviel Leid" steht auf dem Schild kurz nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Magdeburg - Vor allem eines wird abseits der Schuldfrage im bevorstehenden Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt stehen: Das Motiv. Es ergibt sich vor allem aus der Entwicklung und der Persönlichkeit des Attentäters. Einiges tritt schon jetzt aus einer Vielzahl von Dokumenten und Recherchen der Volksstimme zu Tage.