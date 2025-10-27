weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt: Amokläufer oder Terrorist: Wer ist Taleb A.?

Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt Amokläufer oder Terrorist: Wer ist Taleb A.?

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind viele Fragen offen. Der Prozess soll Antworten finden. Vieles deutet auf ein persönliches Rachemotiv hin – auch politische Beweggründe sind nicht ausgeschlossen.

Von Matthias Fricke und Alexander Walter 27.10.2025, 18:04
"Warum soviel Leid" steht auf dem Schild kurz nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.
"Warum soviel Leid" steht auf dem Schild kurz nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Foto: IMAGO/Eibner

Magdeburg - Vor allem eines wird abseits der Schuldfrage im bevorstehenden Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt stehen: Das Motiv. Es ergibt sich vor allem aus der Entwicklung und der Persönlichkeit des Attentäters. Einiges tritt schon jetzt aus einer Vielzahl von Dokumenten und Recherchen der Volksstimme zu Tage.