Betonsperren wenige Meter von der Stelle entfernt, an der am 20. Dezemer der Attentäter Taleb A. auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt raste.

Magdeburg - Nach Angaben von Magdeburgs Ordnungsamtschef Gerd vom Baur gab es vor dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember keine klaren Zuständigkeiten für die richtige Positionierung von Betonsperren als Schutz gegen Fahrzeugangriffe: „Es gibt in dieser Frage keine Zuständigkeit“, sagte vom Baur am Montag bei einer Zeugenbefragung in einem Parlamentarischen Untersuchungssausschuss zur Aufarbeitung des Anschlags im Landtag. Das sei ein deutschlandweites Problem, betonte er. Die Stadt fühle sich dennoch verantwortlich. „Das war immer so ein Spiel zwischen Ordnungsamt und Veranstalter“, sagte der Ordnungsamtschef.