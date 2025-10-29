Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt FDP will Täter-Briefe an Opfer künftig unterbinden

Die Liberalen im Magdeburger Landtag wollen Briefe von Attentätern wie Taleb A. an Geschädigte ihrer Taten künftig verhindern. Täter sollten gar nicht erst an die Adressen von Opfern gelangen, sagt Politiker Kosmehl - und fordert Reformen auf Bundesebene.