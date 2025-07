Unglaubliche Post fand dieser Tage ein Opfer des Anschlages auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg in seinem Briefkasten vor. Der Attentäter, der die Person umgefahren hatte, schrieb ihr einen persönlichen Brief mit der Schlussbemerkung „Mit freundlichen Grüßen“.

Magdeburg - Der Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt hat aus dem Gefängnis heraus in mindestens einem Fall ein Opfer seiner Tat mit einem persönlichen Brief angeschrieben. Sein entsprechendes Schreiben an ein Opfer aus Magdeburg liegt der Redaktion vor. Darin äußert sich der Attentäter Taleb A. handschriftlich auf einem linierten Blatt Papier in der Größe A4 und wendet sich mit namentlicher Ansprache direkt an das Opfer.