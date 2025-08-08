Bei der Aufarbeitung des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat der zuständige Ordnungsbeigeordnete der Stadt, Ronni Krug, eine persönliche Erklärung im U-Ausschuss des Landtags abgegeben. Dabei kritisierte er fehlende Vorgaben - und die Polizei.

„Drei Institutionen in einem Boot, die sich gegenseitig, den Schwarzen Peter zuschieben“

Ronni Krug, Ordnungsbeigeordneter der Landeshauptstadt Magdeburg hat sich im Ausschuss des Landtags zur Aufarbeitung des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit einer persönlichen Erklärung geäußert.

Magdeburg - Bei seiner Anhörung vor dem Parlamentarischen Untersuchungssausschuss zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt überraschte Magdeburgs Ordnungsbeigeordneter Ronni Krug am Freitag mit einer persönlichen Erklärung. Die bisherige Berichterstattung aus dem Ausschuss habe ihn ein Stück weit „wütend“ und unzufrieden gemacht, sagte Krug: