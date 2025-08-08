weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Magdeburger Ordnungsamt kritisiert Polizei

EIL
Behelfsbrücken am Damaschkeplatz in Magdeburg für Verkehr freigegeben
Behelfsbrücken am Damaschkeplatz in Magdeburg für Verkehr freigegeben

Aufarbeitung des Anschlags von Magdeburg „Drei Institutionen in einem Boot, die sich gegenseitig, den Schwarzen Peter zuschieben“

Bei der Aufarbeitung des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat der zuständige Ordnungsbeigeordnete der Stadt, Ronni Krug, eine persönliche Erklärung im U-Ausschuss des Landtags abgegeben. Dabei kritisierte er fehlende Vorgaben - und die Polizei.

Von Alexander Walter und Matthias Fricke Aktualisiert: 08.08.2025, 14:04
Ronni Krug, Ordnungsbeigeordneter der Landeshauptstadt Magdeburg hat sich im Ausschuss des Landtags zur Aufarbeitung des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit einer persönlichen Erklärung geäußert. 
Ronni Krug, Ordnungsbeigeordneter der Landeshauptstadt Magdeburg hat sich im Ausschuss des Landtags zur Aufarbeitung des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit einer persönlichen Erklärung geäußert.  Foto: Jan Woitas/dpa

Magdeburg - Bei seiner Anhörung vor dem Parlamentarischen Untersuchungssausschuss zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt überraschte Magdeburgs Ordnungsbeigeordneter Ronni Krug am Freitag mit einer persönlichen Erklärung. Die bisherige Berichterstattung aus dem Ausschuss habe ihn ein Stück weit „wütend“ und unzufrieden gemacht, sagte Krug: