ARD-Umfrage: CDU vor AfD - Kenia-Koalition mit Mehrheit

19.05.2021, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Wahlplakate für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt der Parteien Die Linke (l-r), SPD, FDP und CDU stehen an einem Straßenrand. Am 06. Juni wird der neue Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa