Im August gab es in Sachsen-Anhalt 60 Prozent weniger Asylzugänge als im Vorjahresmonat. Innenministerin Tamara Zieschang sieht die Migrationswende in vollem Gange.

Magdeburg - Die Zahl der Asylanträge in Sachsen-Anhalt ist in den vergangen Monaten erheblich zurückgegangen. Nach Angaben des Innenministeriums von Tamara Zieschang (CDU) hat sich der Trend im August erneut „deutlich bestätigt“. Im August 2025 wurden demnach 214 Asylzugänge registriert, das seien rund 60 Prozent weniger als im August 2024 (512) und sogar 75 Prozent weniger als 2023 (880).