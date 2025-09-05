weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Lehrermangel nach Urteil: Sachsen-Anhalt fehlen plötzlich 500 Lehrer

Nach Aus für Vorgriffsstunde Plötzlich fehlen Sachsen-Anhalt 500 Lehrer

Ein Urteil des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts könnte für Chaos an Sachsen-Anhalts Schulen sorgen. Bildungsminister Jan Riedel appelliert nun an die Pädagogen, freiwillig mehr zu arbeiten. Jetzt reagieren erste Schulen:

Von Alexander Walter Aktualisiert: 05.09.2025, 18:26
Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel: „Da können wir nicht einfach sagen, die Mathestunde am Freitag, die ist jetzt nicht mehr.“
Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel: „Da können wir nicht einfach sagen, die Mathestunde am Freitag, die ist jetzt nicht mehr.“ Foto: Uli Lücke

Magdeburg - Nachdem das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag die Vorgriffsstunde für Sachsen-Anhalts Lehrer gekippt hat, appelliert Bildungsminister Jan Riedel (CDU) an das Berufsethos der Pädagogen im Land, um größere Ausfälle zu verhindern: