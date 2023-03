Ein 41-jähriger Mann aus der Börde ist wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verurteilt worden. Er hatte seine Ex-Freundin mit dem Pkw angefahren und beinahe zu Tode gequetscht.

Ex-Freundin fast zu Tode gequetscht: Haftstrafe nach Auto-Attacke in der Börde

Prozess am Landgericht

Magdeburg - Überraschend mildes Urteil im Fall der Auto-Attacke in Rottmersleben (Börde): Das Schwurgericht um den Vorsitzenden Richter, Dirk Sternberg, sprach gestern den 41-jährigen Markus E. am Magdeburger Landgericht „nur“ wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr für schuldig. Der Angeklagte soll fünf Jahre ins Gefängnis. Die Fahrerlaubnis wird ihm entzogen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten hingegen auf versuchten Mord plädiert und eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren gefordert.