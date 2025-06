Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt Beratungsstellen melden mehr unverhohlene Diskriminierung im Raum Magdeburg

Nach der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, aber auch angesichts des Kriegs in Nahost melden Antidiskriminierungsstellen in Sachsen-Anhalt einen deutlichen Anstieg der Beratungsfälle. An erster Stelle stehen Vorfälle aus rassistischen Motiven.