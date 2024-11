Der Betreiber der Giftschlammgrube Brüchau hat am 30. Oktober beim Land den Antrag gestellt, den Giftmüll in der Anlage einzukapseln. Für die eigentlich geplante Auskofferung gibt es unterdessen nach wie vor Hürden.

Magdeburg/Brüchau - Der Betreiber der Giftschlammgrube Brüchau in der Altmark, Neptune Energy, hat am 30. Oktober beim Land den Antrag für einen Plan zur Einkapselung des Giftmülls vor Ort gestellt. Das bestätigten am Dienstag sowohl das Unternehmen als auch das zuständige Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB). Es fehlten aber noch Unterlagen, die das Unternehmen nachreichen will, ergänzte das LAGB.