Im Interview spricht Bildungsminister Jan Riedel über die hohe Zahl von Schulabbrechern in Sachsen-Anhalt, über den Umgang von Lehrern mit der AfD im Wahljahr. Und er erklärt, wann endlich mit einem Ende des Lehrermangels zu rechnen ist.

Magdeburg - Im Sommer 2025 hat der Schulleiter Jan Riedel das Amt des Bildungsministers von Vorgängerin Eva Feußner (beide CDU) übernommen. Feußner hatte ihren Stuhl nach massiver Kritik aus der eigenen Fraktion und aus den Lehrerzimmern räumen müssen. Wie ist die Lage an den Schulen ein gutes halbes Jahr später – acht Monate vor der Landtagswahl? Im Volksstimme-Interview hat Landesreporter Alexander Walter darüber mit Jan Riedel gesprochen.