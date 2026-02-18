EIL:
Krankenhausreport Bis 2040 könnten fast 64.000 Menschen in Sachsen-Anhalt an Demenz leiden
Die Krankenkasse Barmer sieht Folgen auch für die Kliniken. Die Kasse fordert Anpassungen bei den Behandlungskonzepten der Häuser - und nimmt bei den Kosten auch das Land in die Pflicht.
18.02.2026, 14:17
Magdeburg - Die Krankenkasse Barmer rechnet mit einer deutlich steigenden Zahl an Demenzpatienten in Sachsen-Anhalt – mit Folgen für die Kliniken. Nach Daten des aktuellen Barmer-Krankenhausreports litten 2023 rund 56.000 Menschen im Land am Krankheitsbild – das entspricht knapp 2,6 Prozent der Bevölkerung. Nach Sachsen war das bundesweit der zweithöchste Wert (2,7 Prozent; Bundesschnitt: 2 Prozent).