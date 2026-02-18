Die Krankenkasse Barmer sieht Folgen auch für die Kliniken. Die Kasse fordert Anpassungen bei den Behandlungskonzepten der Häuser - und nimmt bei den Kosten auch das Land in die Pflicht.

Bis 2040 könnten fast 64.000 Menschen in Sachsen-Anhalt an Demenz leiden

Eine alte Frau stützt ihren Kopf auf die rechte Hand: 2023 gab es 56.000 Menschen mit einer Demenzerkrankung in Sachsen-Anhalt - 41 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor.

Magdeburg - Die Krankenkasse Barmer rechnet mit einer deutlich steigenden Zahl an Demenzpatienten in Sachsen-Anhalt – mit Folgen für die Kliniken. Nach Daten des aktuellen Barmer-Krankenhausreports litten 2023 rund 56.000 Menschen im Land am Krankheitsbild – das entspricht knapp 2,6 Prozent der Bevölkerung. Nach Sachsen war das bundesweit der zweithöchste Wert (2,7 Prozent; Bundesschnitt: 2 Prozent).