Gesundheitsversorgung im Landtagswahljahr Kassen-Chefin zur kriselnden Kliniklandschaft in Sachsen-Anhalt: „Wir müssen vor die Welle kommen“
Im Interview spricht die neue Landeschefin der Krankenkasse Barmer über steigende Kosten im Gesundheitssystem und die künftige Krankenhausversorgung im Land. Und sie erklärt, warum das Bekenntnis von Reiner Haseloff zur Klinik Zerbst ein Fehler war.
Aktualisiert: 20.01.2026, 17:41
Magdeburg - Sachsen-Anhalt steht bei der Gesundheitsversorgung im Jahr der Landtagswahl vor großen Problemen: Schlingernde Klinikstandorte, steigende Kassenbeiträge und Ärztemangel sind nur einige Stichworte. Im Volksstimme-Interview spricht Birgit Dziuk, neue Landesgeschäftsführerin der Barmer, über ausufernde Kosten, die Zukunft der Versorgung und die Notwendigkeit, darüber ehrlich mit den Menschen zu reden.