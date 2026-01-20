Im Interview spricht die neue Landeschefin der Krankenkasse Barmer über steigende Kosten im Gesundheitssystem und die künftige Krankenhausversorgung im Land. Und sie erklärt, warum das Bekenntnis von Reiner Haseloff zur Klinik Zerbst ein Fehler war.

Kassen-Chefin zur kriselnden Kliniklandschaft in Sachsen-Anhalt: „Wir müssen vor die Welle kommen“

Birgit Dziuk ist seit Oktober Landesgeschäftsführerin der Barmer: „Im Moment laufen wir der Entwicklung hinterher“, sagt sie zur Rolle des Landes bei der Begleitung des Wandels in der Krankenhauslandschaft.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt steht bei der Gesundheitsversorgung im Jahr der Landtagswahl vor großen Problemen: Schlingernde Klinikstandorte, steigende Kassenbeiträge und Ärztemangel sind nur einige Stichworte. Im Volksstimme-Interview spricht Birgit Dziuk, neue Landesgeschäftsführerin der Barmer, über ausufernde Kosten, die Zukunft der Versorgung und die Notwendigkeit, darüber ehrlich mit den Menschen zu reden.