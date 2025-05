Ein Stromausfall wie in Spanien ist auch in Sachsen-Anhalt nicht ausgeschlossen, sagt Martin Wolter, Professor für Energienetze an der Uni Magdeburg. Wo er Schwachstellen sieht und warum er einen Blackout bei uns dennoch für weniger wahrscheinlich hält.

Magdeburg - Energienetz-Experten aus Sachsen-Anhalt halten einen Stromausfall wie zuletzt in Spanien und Portugal auch in Deutschland für nicht ausgeschlossen: „Theoretisch ist das möglich. Das europäische Stromverbundnetz ist die größte je von Menschen gebaute Maschine, da kann es zu Fehlern kommen“, sagte Martin Wolter, Professor für Elektrische Netze an der Uni Magdeburg. Allein in Deutschland gebe es zwei Millionen Kilometer Stromnetze.