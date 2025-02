Lehrerin an der Tafel: Bis 2028 müssen Lehrer in Sachsen-Anhalt eine Stunde mehr pro Woche unterrichten - zu Recht? Damit befasst sich jetzt das Bundesverwaltungsgericht.

Magdeburg - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig könnte am 4. September neu über die Rechtmäßigkeit der Vorgriffsstunde für Sachsen-Anhalts Lehrer verhandeln. Das bestätigte Thomas Neie, Anwalt zweier Lehrer, die im März 2024 vor dem Oberverwaltungsgericht erfolglos Normenkontrollverfahren gegen die zusätzliche Pflicht-Unterrichtsstunde pro Woche angestrengt hatten. Das Gericht habe eine entsprechende Vorankündigung verschickt, sagte Neie der Volksstimme. Das Gericht bestätigte den Termin auf Volksstimme-Anfrage am Donnerstag zunächst nicht.