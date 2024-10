CDU-Politiker muss nach Patronen-Post an Grünen-Politiker Ämter niederlegen

Magdeburg - In einer Sondersitzung hat die CDU im Magdeburger Landtag am Freitagmittag entschieden, dass der Abgeordnete Alexander Räuscher seine Sprecher-Ämter niederlegen muss. Der 53-Jährige wird damit nicht länger wolfspolitischer sowie jagdpolitischer Sprecher seiner Fraktion sein. In der CDU-Fraktion soll Räuscher aber bleiben können. Anlass ist ein inzwischen gelöschter Foto-Post Räuschers im Kurznachrichtendienst „X“.