Im Sommer 2016 entsorgten Unbekannte einen Toten bei Vockerode wie Müll in der Elbe in einer Werkzeugkiste. Ein frisches Kriminalisten-Team sucht in dem Altfall aus Dessau nun neue Ansatzpunkte.

Polizeioberkommissarin Tracy Hering an der Grabplatte auf dem Oranienbaumer Friedhof: Nur ein Stein auf der Wiese in einer hinteren Ecke der Einrichtung erinnert an das unbekannte Mordopfer.

Vockerode. - Es ist sehr still auf dem Friedhof in Oranienbaum (Landkreis Wittenberg). Nur die Blätter eines großen Bergahorns rascheln gelegentlich im Wind. Eine flache Grabplatte aus Stein auf der Wiese in der hinteren Ecke der Anlage gegenüber eines italienischen Kriegsgrabes erinnert an den Unbekannten aus der Werkzeugkiste. Ein Paddler hatte an einem sonnigen Dienstag, den 5. Juli 2016, die Kiste samt Leiche am Elbufer unterhalb der Autobahnbrücke der A9 Berlin-München entdeckt. Nach zunächst umfangreichen Ermittlungen in der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau wurde es später auch um den Fall immer stiller.