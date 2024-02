Corona-Betrug: Wie in Hunderten Fällen mit falschen Abrechnungen Millionen erbeutet wurden

Magdeburg - Erst kürzlich ist in einem prominenten Fall das rechtskräftige Urteil wegen Subventionsbetruges im Zusammenhang mit Corona-Hilfen gefallen. Das Amtsgericht Dessau-Roßlau verurteilte den AfD-Bundestagsabgeordneten Kay-Uwe Ziegler zu 2.400 Euro Geldstrafe, weil er im März 2020 noch als Unternehmer einer Textilhandelsfirma mehr als 12.000 Euro Corona-Soforthilfe beantragt und erhalten hatte, obwohl der heute 60-Jährige aus Bitterfeld dazu gar nicht berechtigt war. Erst nach Aufforderung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) hatte er im Sommer 2021 die offensichtlich zu unrecht kassierte Summe zurückgezahlt. Ziegler stimmte am Ende während der Gerichtsverhandlung dem Strafbefehl zu, so dass er im Januar rechtskräftig wurde.