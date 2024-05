Ein 59-Jähriger verklagt die Firma Biontech wegen eines mutmaßlichen Impfschadens. Der Mann erlitt einen Herzinfarkt. Doch besteht wirklich ein Zusammenhang mit der Impfung? Das Gericht meldet Zweifel an.

Der Impfstoff-Kläger aus dem Salzlandkreis will unerkannt bleiben. Neben ihm sitzt sein Anwalt Tobias Ulbrich

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Eine Welle von Zivilprozessen gegen Impfstoff-Hersteller hat Sachsen-Anhalt erreicht. Dazu gab es am Montag (13.Mai) vor dem Magdeburger Landgericht einen ersten Prozess. Insgesamt sind an den Landgerichten in Sachsen-Anhalt mindestens zehn Klagen eingereicht worden.