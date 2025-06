Zwei Beamtinnen aus dem Polizeirevier Harz in Halberstadt haben mehrere Schreckschusspistolen an den Tiergarten der Harzer Kreisstadt verschenkt. Versehentlich, heißt es aus Polizeikreisen.

Halberstadt. - Nett gedacht, aber schlecht gemacht: Zwei Beamtinnen aus dem Harzer Polizeirevier haben am Montag (23. Juni) unwissentlich Schreckschusspistolen an den Tiergarten in Halberstadt übergeben. Es soll sich um ein Versehen gehandelt haben, ist aus Polizeikreisen zu erfahren.