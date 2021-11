Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona – Haseloff-Statement im Anschluss

2G, 2G+, Lockdowns – die Ministerpräsidenten der Länder verhandeln mit der Bundesregierung über den weiteren Corona-Kurs. Am Abend ist ein Statement der Landesregierung angekündigt, wie es in Sachsen-Anhalt weitergehen soll.

Magdeburg/DUR/dpa – Seit dem Nachmittag verhandelt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zusammen mit seinem Amtskollegen und der Bundesregierung über den richtigen Corona-Kurs für Deutschland. Nachdem zuvor der Bundestag neue Corona-Auflagen beschlossen hat, geht es nun darum, ein möglichst einheitliches Vorgehen der Länder zu koordinieren.

Im Anschluss an die Runde wollen Haseloff sowie Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels vorstellen. Bereits am Dienstag hatte die Landesregierungen Verschärfungen ihres Corona-Kurses angekündigt, diese im Detail aber von den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz abhängig gemacht.

Die Pressekonferenz ist vorerst für 18.30 Uhr angesetzt, kann sich jedoch noch deutlich in den Abend hinein verzögern. Die Pressekonferenz wird für alle Bürger live auf dem Youtube-Kanal der Landesregierung übertragen.

Bundestag beschließt neue Corona-Regeln für Deutschland

Der Bundestag beschloss mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP Neuregelungen, die unter anderem 3G-Vorgaben am Arbeitsplatz, in Bussen und Bahnen bringen sollen. Die Umsetzung ist aber fraglich, da die Union unzureichende Möglichkeiten für die Länder anprangerte und mit Ablehnung im Bundesrat an diesem Freitag drohte.

Die Bund-Länder-Runde sucht nach möglichst bundeseinheitlichen Bewertungsstandards zur Anwendung schärferer Corona-Schutzmaßnahmen. Zur Debatte steht etwa, ob ein Schwellenwert für Covid-19-Patienten in Krankenhäusern definiert wird, jenseits dessen besondere Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Leben verhängt werden sollten. Außerdem sollte etwa über einheitliche Vorgaben für Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene (2G) oder noch mit extra Test (2G plus) gesprochen werden.

Bundesländer wollen Booster-Impfungen beschleunigen

Dringendes Thema von Bund und Ländern ist auch, bei den Impfungen Tempo zu machen. Als akutes Instrument zum Eindämmen der Corona-Welle gelten vor allem Auffrischungen länger zurückliegender Impfungen. Nach Teilnehmerangaben nannte Merkel bei den Beratungen als Ziel ein zeitnahes Angebot für 27 Millionen Impfungen

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen rasant. Am Donnerstag wurden in Deutschland erstmals über 68.000 neue Fälle bekannt. RKI-Chef Lothar Wieler hatte bereits am Mittwochabend in einer öffentlichen Video-Schalte gewarnt. Aktuell würden 0,8 Prozent aller Infizierten daran sterben. Das wären allein bei den Zahlen von Donnerstag über 500 Menschen – und diese Fälle seien nicht mehr verhinderbar.

Zudem ist ein Notstand des Krankenhaussystems absehbar. In Sachsen-Anhalt sind zwar laut DIVI derzeit noch 90 Intensivbetten frei, Tendenz aber deutlich sinkend. In mehreren Landkreisen sind bereits jetzt vier oder weniger Betten auf Intensivstationen frei. Ein schwerer Verkehrsunfall, und der Platz reicht nicht mehr.