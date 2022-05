Corona: Kommt in Sachsen-Anhalt bald doch die 2G-Regel für alle?

Wegen rasant steigender Infektionszahlen haben in Sachsen seit Montag (8. November) nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Gibt es die sogenannte 2G-Regel bald auch in Sachsen-Anhalt?

Magdeburg - In Sachsen gilt die 2G-Regel zum Beispiel in der Innengastronomie, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen oder Fußballstadien. Bei 2G haben nur geimpfte und nachweislich genesene Menschen Zugang, bei 3G zusätzlich auch negativ getestete.