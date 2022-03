Cyberangriffe in Sachsen-Anhalt: Die unsichtbare Bedrohung

Datenmissbrauch ist ein zunehmendes Problem in Sachsen-Anhalt. In einem ungleichen Kampf stehen Kommunen und Unternehmen hochprofessionellen Kriminellen gegenüber. Doch oft fehlt das Problembewusstsein.

Cyberattacken gehören inzwischen zu den Kriminalitätsschwerpunkten in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Der erste digitale Katastrophenfall in der Geschichte der Bundesrepublik wird am 9. Juli 2021 in Sachsen-Anhalt ausgerufen. Wenige Tage zuvor war der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Ziel einer Cyberattacke geworden. Bei dem Hacker-Angriff wurden alle Daten der Verwaltung mittels einer Schadsoftware infiziert und verschlüsselt. Anschließend forderten die Angreifer Lösegeld. „Die Situation ist beschissen, aber nicht hoffnungslos“, wurde der damalige Landrat Uwe Schulze (CDU) seinerzeit zitiert. Erst Anfang 2022 wird der Landkreis voraussichtlich wieder voll handlungsfähig sein.