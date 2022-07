Das sagt der Haldensleber Chefarzt zu seinem Feldzug gegen die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen

Der Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde am Ameos-Klinikum in Haldensleben geht davon aus, dass die Impfpflicht noch zurückgenommen wird. Wie er das begründet.

Markus Motschmann ist Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde am Ameos-Klinikum in Haldensleben.

Haldensleben - Der Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde am Ameos-Klinikum in Haldensleben (Landkreis Börde), Markus Motschmann, geht davon aus, dass die ab 15. März 2022 geltende Impfpflicht in Pflege, Kliniken und Praxen zurückgenommen wird.