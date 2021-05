Das sind die neuen Corona-Regeln für Sachsen-Anhalt - alle wichtigen Infos im Ticker

Magdeburg. Welche aktuellen Beschlüsse gelten, was ist erlaubt und was nicht? Wie hoch ist die Inzidenz und welche aktuellen Fallzahlen gibt es rund um Corona? Das Wichtigste zum Corona-Virus erfahren Sie hier:

Für die neusten Corona-Meldungen aus Deutschland und Sachsen-Anhalt einfach durch unseren Ticker navigieren.

Aktuelle Meldungen der Behörden in Sachsen-Anhalt finden sich auf den Seiten des Landessozialministeriums in Magdeburg - unter anderem tagesaktuelle Fallzahlen und die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen in Sachsen-Anhalt, aufgeschlüsselt nach Städten und Landkreisen.

Das Land Sachsen-Anhalt hat ein eigenes Informationsportal für die Menschen zwischen Arendsee und Zeitz etabliert. Hier finden sich neben aktuellen Informationen der Landesregierung auch Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie die aktuellen Fassungen der Eindämmungsverordnung.

Corona-Nachrichten vor allem aus dem Süden Sachsen-Anhalts und aus Halle (Saale) hält die Online-Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung bereit.