Der lange Weg zurück

In der Median-Klinik in Flechtingen werden seit 2020 Patienten mit Long-Covid-Symptomen behandelt. Ein langer Weg zurück in die Normalität.

Haus 1 der Median-Klinik in Flechtingen, in dem die Corona-Patienten mit Langzeitfolgen behandelt werden.

Flechtingen - Christel Günther wartet in ihrem Zimmer in der 1. Etage von Haus 1 der Median-Klink auf den Start in ihren Reha-Tag. Sport steht zuerst auf dem Plan – langsame Belastung. Kleine Schritte – vorerst noch am Rollator – zurück in die Normalität nach einer schweren Corona-Erkrankung und darauf folgenden Long-Covid-Symptomen.