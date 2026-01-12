weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Landtagswahl 2026: Deutschland-Koalition gibt grünes Licht für Amtsübergabe von Reiner Haseloff an Sven Schulze

Landtagswahl 2026 Deutschland-Koalition gibt grünes Licht für Amtsübergabe von Reiner Haseloff an Sven Schulze

In Sachsen-Anhalt ist der Weg für eine vorzeitige Amtsübergabe des Ministerpräsidentenpostens von Reiner Haseloff an CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze frei. In einer Partei gibt es allerdings Vorbehalte, verbunden mit einem klaren Auftrag.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 12.01.2026, 20:57
Ministerpräsident Reiner Haseloff (rechts) und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze.
Ministerpräsident Reiner Haseloff (rechts) und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg/Schindelbruch - Der Weg für die vorzeitige Amtsübergabe des Ministerpräsidentenpostens von Reiner Haseloff an Sven Schulze ist nach einem Sitzungsmarathon der Koalitionsgremien am Montag frei: