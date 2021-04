Corona Die Ausgangssperre wird kommen, aber wer soll sie überwachen? Halle macht schon ab Dienstag dicht. Kritik am Bundesgesetz lässt in ganz Sachsen-Anhalt nicht nach.

In dieser Woche will die Bundesregierung die umstrittene Corona-Ausgangssperre beschließen. Die Stadt Halle will schon ab Dienstag von 21 bis 5 Uhr den Ausgang verbieten. Aber wer soll das eigentlich überwachen? Polizei und Ordnungsamt fehlen die Leute.