Die Linke fordert in ihrem Vorschlag für ein neues Schulgesetz Personalschlüssel - wie in Kita bereits üblich - auch für die Schulen.

Magdeburg - Es war eine Premiere für die Linke: Noch nie hat die Fraktion eine so groß angelegte Online-Umfrage zum Schulsystem in Sachsen-Anhalt gestartet: 809 Personen nahmen demnach in den vergangenen Wochen daran teil. Im Ergebnis liegt nun der Vorschlag für ein neues Schulgesetz auf dem Tisch – mit grundlegenden Änderungen.