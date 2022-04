Drogendealer aus Blankenburg muss für sieben Jahre hinter Gitter

Über den Messenger-Dienst Encrochat hat ein 36-jähriger Harzer in Magdeburg und Halle mit Drogen im zweistelligen Kilogrammbereich gehandelt. Er wurde am Donnerstag verurteilt.

Der Angeklagte aus Blankenburg (2.v.r.) bespricht sich mit seinem Rechtsanwalt am Magdeburger Landgericht.

Magdeburg - Ein 36-jähriger Blankenburger ist am Donnerstag (20. Januar) am Magdeburger Landgericht wegen illegalen Handels mit Drogen in nicht geringer Menge schuldig gesprochen worden. Er soll für sieben Jahre ins Gefängnis. Allerdings wird er sich nach dem Verbüßen von mindestens einem Jahr und sechs Monaten im Maßregelvollzug einem Drogenentzug stellen müssen. Außerdem werden insgesamt 26 600 Euro eingezogen.