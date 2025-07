Im August wird in Jerichow wieder gejazzt. Der Leipziger Pianist Stephan König gibt beim Festival gleich mehrere Konzerte. An seiner Seite: Rebekka Bakken und Uschi Brüning.

Jerichow. - Als im vergangenen Jahr in der imposanten Klosteranlage von Jerichow drei Tage im August der Jazz gefeiert wurde, erlebte Stephan König erstmals dieses Festival und diesen romanischen Bau. Gemeinsam mit Uschi Brüning trat er in der imposanten Klosterkirche auf. „Die besondere Atmosphäre und Akustik hat uns gleich fasziniert“, erinnert er sich und schließt sogleich an: „Umso mehr freuen wir uns auf das erneute Erlebnis in diesem Jahr.“ Mit „Wir“ meint er sich und Brüning.