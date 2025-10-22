Schleppende Digitalisierung E-Akte statt Papier in der Justiz - Nur Sachsen-Anhalt braucht länger

Die Justiz in Deutschland soll eigentlich bis Ende 2025 die Papierakte abschaffen. Sachsen-Anhalt ist aktuell das einzige Land, das um Fristverlängerung bitten will. Woran das liegt und welchen Plan das Land hat.