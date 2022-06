Kriminalität Eine Stadt im Vorharz sucht einen Mörder - Hunderte Wegeleber Männer beim Speicheltest

Mit einem Massen-Gentest bei 900 Männern will die Polizei den Mord an einer 77-Jährigen aufklären. Am Sonnabend kamen die meisten der an diesem Tag eingeladenen 221 Männer. Weitere Tests folgen.