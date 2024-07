Magdeburg. - Gegen einen 32-jährigen Berliner hat am Montag (8. Juli) am Magdeburger Landgericht der Prozess begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Raub, Körperverletzung und erpresserischen Menschenraub vor. Der im Libanon geborene Angeklagte soll mit weiteren Unbekannten am 8. März 2022 in einer Grillbar im Süden Magdeburgs einen Mann in seine Gewalt gebracht und ihm zunächst 600 Euro sowie den Personalausweis geraubt haben. Das Opfer wurde an der Hinterfront des Lokals, laut der Vorwürfe, mehrfach geschlagen und von noch unbekannt gebliebenen Männern mit einem Messer bedroht. Die Unbekannten kündigten ihm an, ein Ohr abzuschneiden, wenn er der Polizei etwas sagen würde.

