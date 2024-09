Im Streit um die Heranziehung des Faktors „Wahlbeteiligung“ für die Zuteilung von Geldern an Krankenkassen in Sachsen-Anhalt wird nun bekannt, dass ein Gremium schon früh von der Variable abriet.

Magdeburg - Im Streit um die Heranziehung des Kriteriums „Wahlbeteiligung“ (bei der Bundestagswahl 2021) für die Zuteilung von Geldern an die Krankenkassen in Deutschland, wurde am Donnerstag bekannt, dass Experten die Variable schon frühzeitig verwarfen. So befand der Wissenschaftliche Beirat beim zuständigen Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) bereits in einem Gutachten vom 29. Januar: