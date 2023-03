In Sachsen-Anhalt gibt es mehr als 600 „Reichsbürger“. Dazu gehören Gruppen, wie das Königreich Deutschland, das expandiert. In der Altmark hat sich ein kleiner Krämerladen mit vier Zulieferern zum „Hoheitsgebiet“ erklärt.

Tangermünde - Etwas verlassen wirkt das unscheinbare Fachwerkhaus mitten in Tangermünde, mit Holzläden an den Fenstern und einem selbstgeschnitzten Schild „Kieken & Koofen“. Was nach einem schmucken Krämerladen aussieht, ist aber „Kein öffentliches Ladengeschäft“. Und es heißt auf einem Aushang an der Tür weiter: „Mit dem Betreten der Räumlichkeiten sind Sie temporär Staatsangehöriger des Gemeinwohlstaates KRD“. Die Abkürzung steht für Königreich Deutschland.